Fabiano Juffu prepara homenagem para o aniversário de Roberto Carlos

O cantor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, já prepara a homenagem para o aniversário do filho ilustre de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Carlos, celebrado no dia 19 de abril. A tradicional gravação do videoclipe com uma canção do Rei já faz parte das comemorações ano a ano.

Sendo assim, em 2025, a canção escolhida por Juffu é “Além do Horizonte”, um dos grandes sucessos de Roberto Carlos, e regravada por diversos artistas nacionais.

Aliás, Cachoeiro de Itapemirim já foi cenário em três videoclipes anteriores. Neste novo trabalho, o litoral Capixaba foi o cenário escolhido para a homenagem.

O litoral do Sul capixaba será o cenário para a nova homenagem a Roberto Carlos (Foto: Divulgação)

“Penso que esta é também uma forma de enaltecermos e mostrarmos para todo o Brasil as belezas das lindas praias do Espírito Santo”, disse Fabiano.

Fabiano Juffu homenageia Roberto Carlos

Portanto, o lançamento será através das redes sociais do artista e do seu canal do YouTube, no dia 18 de abril, véspera do aniversário de 84 anos do Rei Roberto Carlos.

Além dos videoclipes lançados, o artista está na estrada com um lindo espetáculo. Nele, uma orquestra o acompanha em um belíssimo show em homenagem ao Rei da música brasileira.

“São 23 profissionais entre músicos e equipe técnica. Aliás, todos cuidando de cada detalhe, para que os fãs do Rei vivam grandes emoções durante as duas horas de espetáculo. O show apresenta alguns dos maiores clássicos na carreira do RC”, completa Juffu.

