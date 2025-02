Falso médico é condenado pela morte de criança em São Mateus; entenda

Foi condenado em 33 anos e 11 meses de prisão o falso médico que matou uma menina de 10 anos em um hospital de São Mateus em 2021. A condenação ocorreu após mais de 12 horas de julgamento na última quinta-feira (27).

Leonardo Luz Moreira foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. O falso médico recebeu recebeu uma pena de 30 anos de reclusão por homicídio qualificado e um ano de detenção por exercício ilegal da medicina. Além de dois anos e 11 meses de reclusão por falsidade ideológica.

O réu cumprirá pena inicialmente em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Ele também terá de pagar uma indenização de R$ 300 mil aos pais da vítima.

