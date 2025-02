Homem é preso em flagrante tentando vender moto furtada em Guaçuí

Na manhã desta sexta-feira (28), após interações entre policiais militares da PMRJ e PMES, em um grupo de mensagens, os policiais cariocas conseguiram prender em flagrante um homem, morador de Guaçuí, tentando vender uma moto furtado em Guaçuí.

O valor muito abaixo de tabela chamou a atenção para o suspeito, que foi abordado tentando repassar a moto, uma Honda biz, por R$1000. Os policiais da PMES, então, após contato com a proprietária da moto, confirmaram que está seria produto de furto.

A proprietária não estava sabendo do furto e foi orientada a fazer o registro para demais procedimentos. Os policiais de VARRE-SAI foram informados do furto pelos policiais da PMES e o suspeito preso em flagrante.

A moto recuperada será entregue à proprietária e o detido, que é suspeito de outros furtos no município, encaminhado à delegacia de Natividade pelos policiais da PMRJ. Com ele apreenderam três celulares de origem duvidosa.

