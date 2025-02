Feyenoord x Milan: onde assistir jogo da Champions League ao vivo

Em mais uma rodada dos playoffs da Champions League, nesta quarta-feira (12), enfrentam-se Feyenoord e Milan em busca de uma vaga das oitavas de final da competição. A partida será realizada no no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda, às 17h (horário de Brasília). Mas onde assistir Feyenoord e Milan ao vivo?

A transmissão do jogo entre Feyenoord e Milan será feita pela Max (streaming).

Dono de sete títulos da Champions League, na primeira fase desta edição, o Milan foi o 13º colocado, com 15 pontos. Já o Feyenoord vem de uma derrota na última rodada, terminando em 19º, com 13 pontos.

