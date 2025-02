Fiéis rezam pela saúde do Papa Francisco no Sul do ES

A saúde do Papa Francisco tem mobilizado os fiéis da Igreja Católica do sul do Espírito Santo e de outras regiões do estado do país e do mundo à oração. O pontífice foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral.

O comunicado divulgado pelo Vaticano na manhã desta quarta-feira (19), revelou que o Santo Padre teve uma noite tranquila, acordou pela manhã, tomou café e se acomodou em uma poltrona. O quadro de saúde é considerado delicado pela equipe médica.

Aos 88 anos, o Papa Francisco está internado desde sexta-feira, 14, no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, após uma crise de bronquite. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, divulgou que os exames indicavam que o pontífice estaria sofrendo de uma “infecção respiratória polimicrobiana”.

Diante do quadro, o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, tem mobilizado os fiéis a rezarem e intercederem pela saúde do Papa.

“Vamos continuar rezando, pedindo a Deus, pela saúde no nosso Papa. Para que se recupere nesses dias de internação e possa retomar suas atividades, com energia e força, que sempre demonstrou ter, apesar da idade e do tamanho da responsabilidade que tem: conduzir nossa Igreja”, pediu o prelado em seu programa “A Voz do Pastor”, exibido pela Rádio Diocesana nesta manhã, 19.

Quando jovem, Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) teve parte de um pulmão removido após infecção pulmonar. Ele também teve um caso grave de pneumonia em 2023. Na ocasião, ele recebeu alta após três dias e só admitiu depois que havia sido internado urgentemente após se sentir fraco e com dor aguda no peito.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, escreveu uma mensagem em uma rede social pela saúde de Francisco.

“Nós, capixabas, juntamente com o mundo inteiro, estamos unidos em oração pela pronta recuperação de Sua Santidade, o Papa Francisco, exemplo de liderança, humildade e fé inabalável. Que Deus o abençoe e fortaleça sempre”.

Nas redes sociais, uma campanha internacional de orações teve início no último dia 14 e, neste momento, convida cada católico e cristão que se sinta tocado a atender ao pedido de rezar, em unidade, pelo Papa Francisco.

Oração pela saúde do Papa Francisco

Jesus Cristo,

Senhor da vida e da história,

te pedimos pela saúde do

Papa Francisco.

Que estes dias de internação

sejam para que recupere forças

no físico e no espiritual.

Dá-lhe a graça

de que mais necessita e

une-nos em oração

por nosso Pai e Pastor.

Que Maria Desatadora dos Nós,

a quem tanto rogou,

seja hoje seu consolo e proteção.

Leia também: Frente fria deve aliviar onda de calor no ES na próxima semana