Flamengo x Maricá AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Flamengo pode ser campeão da Taça Guanabara neste sábado (22). Para isso, o rubro-negro precisa vencer o Maricá no Maracanã, às 19h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, onde assistir Flamengo e Maricá ao vivo?

O jogo será transmitido pelo SporTV (TV fechada), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Globoplay (streaming).

Como chegam as equipes?

O Flamengo está em grande fase. Nos últimos confrontos, o time venceu o Vasco, o Botafogo e empatou com o Fluminense. Desse modo, a equipe acumula oito jogos invictos e já tem um título na temporada: a Supercopa.

Por sua vez, o Maricá, que apresentou um início de Campeonato muito bom, agora, está em queda. Até o momento, são seis jogos sem vencer. Dessa forma, a equipe, que está em 9º na tabela, busca uma vaga na Taça Rio.

Onde assistir Flamengo x Maricá ao vivo?

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Globoplay (streaming)

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan, Evertton Araújo, Arrascaeta, Luiz Araújo e Everton Cebolinha; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

