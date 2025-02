Flamengo x Vasco AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Sábado (15), tem um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 21h45 (horário de Brasília). Mas onde assistir Flamengo e Vasco ao vivo?

Os torcedores rubro-negros e cruzmaltinos poderão curtir o jogo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega como favorito ao Clássico dos Milhões, Após vencer o jogo contra o Botafogo, na última rodada, o Rubro-Negro chega com vantagem na tabela e já pode garantir vaga para semifinais.

O Vasco, por sua vez, quer reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a terceira posição na tabela.

Onde assistir Flamengo x Botafogo ao vivo?

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

Técnico : Filipe Luís.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. : Filipe Luís. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Coutinho (Payet), Lucas Zuccarello e Vegetti.

Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica – Flamengo x Botafogo

Data: sábado (15), às 21h45

sábado (15), às 21h45 Local: Maracanã

Maracanã Árbitro : Wagner do Nascimento Magalhães;

: Wagner do Nascimento Magalhães; Assistentes : Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto; VAR: Philip George Bennett.

Leia também: Capixaba vai em busca de bicampeonato visando permanência na seleção