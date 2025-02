Capixaba vai em busca de bicampeonato visando permanência na seleção

Campeão de tudo em 2024, o lutador capixaba Gabriel Oliveira, 14 anos, começa a temporada de 2025 já com um grande desafio: manter sua vaga de titular na seleção brasileira de taekwondo. Só que, agora, uma categoria acima.

A primeira grande meta do capixaba é se destacar no Grand Slam que acontece de 20 a 23 de fevereiro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). Esta é a competição mais importante do ano para o lutador, pois é ela que define os titulares da seleção brasileira em cada categoria.

Mudança de categoria

Em 2024, Gabriel foi o grande destaque nacional da categoria cadete no taekwondo. Afinal, ele foi campeão de todas as principais competições. O capixaba venceu o Grand Slam, o Supercampeonato Brasileiro e a Copa Brasil, além do Rio Open Internacional.

Fechou o ano como titular da seleção brasileira cadete e fez a sua primeira viagem internacional, competindo no Pan-Americano disputado no México e terminando na quinta colocação.

“Fui campeão de tudo em 2024. Essas conquistas provaram que meu trabalho tá funcionando, que cada treino duro tá funcionando. A meta de 2025 é ir pra cima, trabalhando duro sempre. Começar o ano na seleção brasileira e se manter nela numa categoria diferente é algo que poucas pessoas conseguem e seria incrível”, conta Gabriel.

Desafios na nova categoria

Para 2025, no entanto, o primeiro desafio é subir de categoria. Agora, ele luta no juvenil, contra atletas até dois anos mais velhos.

“O Gabriel vai ter que evoluir para se adaptar à nova categoria, contra adversários maiores, mais fortes e mais experientes também. Tem que se adaptar a novos desafios da categoria e ir crescendo para chegar à categoria adulto continuando brigando por vagas na seleção brasileira. A primeira meta é ter um bom ano competitivo, mantendo o mesmo ritmo durante o ano todo”, destaca o treinador de Gabriel, Bryan Lopes de Souza.

Na visão do treinador, porém, a adaptação tem tudo para ser rápida devido ao nível técnico que o jovem capixaba já atingiu.

“O Gabriel, pra idade dele, tem um bom padrão técnico, boa força, boa velocidade. Eu digo que ele já se compara a um atleta da categoria adulto. Ele fica um pouco atrás na questão de força e experiência, mas de resto ele já tem nível de um atleta adulto”.

O atleta de taekwondo se destaca pela capacidade de produzir potência e ser veloz em relação ao adversário. Nosso trabalho vai ser focado em deixá-lo mais rápido, mais potente e veloz pra ele conseguir manter a performance que ele teve no ano passado. Vamos desenvolver a potência muscular dele, fazendo o ajuste de massa corporal”, explica o preparador físico do lutador, Mauro Guerra Júnior.

Vantagens de ser titular na Seleção Brasileira

Gabriel é aluno da Escola São Geraldo, em Cariacica, e é atleta do programa Bolsa Atleta de Cariacica. Caso mantenha a posição de titular na seleção brasileira, ele passa a ter as viagens custeadas pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

O lutador da Associação Cariaciquense de Esportes (Aces) passou as últimas semanas na fase final de treinamentos, que incluíram um período de treinos com um mestre internacional em Minas Gerais. Agora, se sente pronto para lutar no Grand Slam.

“A diferença de idade é o maior desafio. Eu tô entrando nela e tem alguns saindo, vou pegar atletas com mais força, maiores. Mas eu tô treinando pra isso e não vai ser um problema. Quero evoluir nas minhas técnicas, conseguir um arsenal maior de golpes e treinar pra conseguir competir em competições nacionais, com atletas de alto nível, pra bater de frente com eles”.

Mesmo ainda muito jovem, Gabriel já sabe o que quer para a sua vida no taekwondo: “Meu sonho é ser campeão olímpico e ser campeão mundial. Quero trazer a medalha de ouro para o Brasil e ser o primeiro capixaba a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada”.

Leia também: Emprego: semana encerra com mais de 50 vagas através do Sine Cachoeiro