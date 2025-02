‘Flow’, animação indicada ao Oscar, chega aos cinemas de Cachoeiro

Nesta semana, chega aos cinemas Cachoeiro “Flow”, filme indicado a dois Oscar: de melhor animação e melhor filme internacional.

Na história, o mundo parece ter chegado ao fim, coberto apenas por vestígios da presença humana, mas sem nenhum por perto.

Nesse sentido, o gato é um animal solitário que, um dia, enquanto é perseguido por uma manada de cães, vê seu lar ser devastado por uma grande enchente.

Desse modo, buscando uma forma de sobreviver após a inundação, ele enfrenta diferentes ameaças, até que encontra refúgio em um pequeno barco povoado por diversas espécies.

Flow acompanha uma aventura por entre as ruínas de um mundo inundado e destruído e os sobreviventes que buscam permanecer à deriva com a ajuda e esperança de cada um.

Confira a programação completa

Cine Unimed

Sala 01

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (2D)

Sala 02

Capitão América: Admirável Mundo Novo (3D)

Sala 03

Moana (2D)

Fé Para o Impossível (2D)

Sala 04

Flow (2D)

Ainda Estou Aqui (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Sonic 3: O Filme (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (2D)

Sala 02

Capitão América: Admirável Mundo Novo (3D)

Sala 03

Moana 2 (2D)

Fé Para o Impossível (2D)

