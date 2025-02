Fluminense x Boavista ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (2), às 21h (horário de Brasília) Fluminense e Boavista se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir o jogo entre Fluminense x Boavista ao vivo?

A partida, que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com transmissão exclusiva do Premiere (pey-per-view).

Como chegam as equipes?

Em seu último jogo, o Fluminense perdeu para o Botafogo por 2 a 1, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Tricolor das Laranjeiras não vive uma boa fase na competição estadual, ocupando a 10ª colocação da classificação geral, com apenas 6 pontos conquistados.

Já o Boavista, vem de empate sem gols com o Madureira. No momento, a equipe carioca ocupa a 8ª colocação da competição, com o mesmo 6 pontos do Fluminense.

Prováveis escalações

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Thiago Santos, Fuentes (Renê); Martinelli (Bernal), Hércules, Arias (Isaque); Serna (Riquelme), Canobbio, Cano.

Boavista (Rodney Gonçalves): Diego Loureiro; Vítor Ricardo, Shledon, Anderson Conceição, Mascarenhas, William Oliveira, Caetano, Raí; Matheus Alessandro, Resende e Zé Vitor.

Ficha técnica

Data: 2 de fevereiro (domingo)

2 de fevereiro (domingo) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir Fluminense x Boavista

Premiere (pey-per-view)

