Fluminense x Flamengo: onde assistir ao clássico carioca ao vivo

Fluminense e Flamengo protagonizam mais um grande clássico neste sábado (8). Quem comanda a partida é o Flu, por isso, a bola vai rolar no Maracanã, às 16h30. Contudo, onde assistir Flamengo e Fluminense ao vivo?

O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Carioca e será transmitido pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Embalado pela vitória contra o Vasco, por 2 a 1, o Tricolor Carioca busca mais um bom resultado no Carioca. A equipe está em 6º lugar e soma 10 pontos.

Já o Mengão lidera competição com 13 pontos. O time da Gávea vem empolgado depois de aplicar uma goleada para cima da Portuguesa-RJ, de 5 a 0.

