Semana do Cinema em Cachoeiro tem ingresso com preço baratinho

Começa nesta quinta (6), a Semana do Cinema em Cachoeiro e o preço dos ingressos é o grande atrativo.

Por apenas R$ 10 será possível assistir qualquer filme em cartaz nas salas do Cine Unimed, localizado no Shopping Sul e no Cine Ritz, que fica no Perim Center. A promoção segue até a próxima quarta (12).

A Semana do Cinema tem o objetivo de democratizar o acesso e é uma parceria entre a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec).

A iniciativa conta com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Leia também: Quarteto Fantástico 2025: veja o trailer com Vanessa Kirby