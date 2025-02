Fortaleza x Vitória ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), Fortaleza e Vitória se enfrentam, em confronto válido pela 4ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Contudo, onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo?

A partida, que será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O Fortaleza chega para o confronto após perder por 2 a 1 para o Altos-PI, também em confronto válido pela Copa do Nordeste. Atualmente, o Leão do Pici ocupa a vice-liderança da competição, com 6 pontos conquistados.

Já o Vitória, vem de triunfo sobre o Jequié, por 2 a 0, em confronto válido pelo Campeonato Baiano. No momento, o rubro-negro é o líder do Grupo A da Copa do Nordeste, com 7 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Fortaleza (técnico Juan Pablo Vojvoda): João Ricardo, Mancuso, Brítez, Kuscevic, Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison, Pochettino; Moisés, Marinho e Lucero.

Vitória (técnico Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Lucas Halter e Hugo; Baralhas, Ronald e Matheusinho (Wellington Rato); Gustavo Mosquito (Edu), Lucas Braga e Fabri (Janderson).

Ficha técnica

Data: 19 de fevereiro (quarta-feira)

19 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo

Disney+ (streaming)

