Frente fria deve aliviar onda de calor no Espírito Santo

O Espírito Santo e a maior parte da Região Sudeste continuam sob uma forte onda de calor, com temperaturas elevadas persistindo nos últimos dias.

A tendência é de que a o tempo quente comece a perder força a partir da próxima segunda-feira (24). Há a previsão de alívio do calorão com a chegada de uma frente fria. No entanto, ainda não é possível determinar a intensidade com que essa frente fria chegará ou se trará chuvas ou temporal.

A persistência do calor se deve à atuação de um bloqueio atmosférico. Esse sistema impede a chegada de massas de ar frio, mantendo as altas temperaturas na região. As informações são do meteorologista do Climatempo, Guilherme Borges.

Apesar da intensidade, a onda de calor não é considerada atípica para o período. O Espírito Santo já registrou eventos semelhantes em anos anteriores.

A massa de ar seco e quente que atua sobre o Brasil também contribui para a queda expressiva da umidade relativa do ar. As regiões Sudeste e Nordeste são as mais afetadas, com níveis de umidade chegando ao estado de atenção até o final de semana.

Embora não seja comum observar umidade tão baixa durante o verão, segundo o Climatempo essa condição está sendo favorecida por uma sequência de dias quentes, com forte insolação e ausência de chuvas expressivas.

“Normalmente, a atmosfera durante o verão contém mais vapor d’água devido à predominância de massas de ar quentes e úmidas vindas do oceano ou da Amazônia. Além disso, a vegetação ativa contribui para manter os níveis de umidade mais altos, mas, devido à influência de massas tropicais”, informou o instituto.