Fugitivo do sistema prisional é preso em distrito de Muniz Freire

Na noite desta terça-feira (18), por volta das 22h15, uma equipe da Força Tática foi informada que um homem de 32 anos, que teria fugido do sistema prisional, estava em uma residência na rua Manoel José Viana, em Piaçu, distrito de Muniz Freire.

Chegando ao local, os militares localizaram o indivíduo e realizaram o encaminhamento do mesmo para o Departamento de Polícia de Venda Nova do Imigrante.

Leia também: Ibitirama: indivíduos são presos com droga após tentarem fugir da PM

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui