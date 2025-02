Ibitirama: indivíduos são presos com droga após tentarem fugir da PM

Na noite desta terça-feira (18), uma equipe da Polícia Militar (PM) foi informada que três indivíduos estariam usando drogas no interior de um veículo Fiat Uno, na rua Anizio Ferreira da Silva, no Centro, em Ibitirama.

Segundo a PM, o veículo foi avistado e, quando foi dado a ordem de abordagem, o carro fugiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando a vida de outras pessoas em risco.

Durante o acompanhamento, o veículo acabou perdendo o controle, momento em que diminuiu a velocidade em um local escuro. Assim, os ocupantes saíram do veículo, não obedecendo novamente as ordens. Ainda segundo a PM, um menor estava com um objeto em mãos, o que levou os militares a realizarem disparos de arma de fogo.

Após as buscas, foi encontrado com o menor de idade uma porção de maconha e com o outro indivíduo, de 43 anos, uma porção ainda maior da mesma droga.

Os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Alegre, para as providências cabíveis. O veículo foi levado para um pátio credenciado.

