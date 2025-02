Futsal: após ser campeão estadual, time de Cachoeiro disputa nacional

A escolinha de futsal “Bola no pé, lápis na mão”, de Cachoeiro de Itapemirim, foi campeã do Campeonato Estadual com 100% de aproveitamento, na categoria Sub-9. A competição foi organizada pela Federação Espirito Santense de Futsal (FESFS).

Após a grande conquistas dos garotos, a equipe ganhou a tão sonhada vaga para participar da Taça Brasil de Base, que será disputada em Maringá, no Paraná.

Segundo o treinador Perciliano, a equipe está otimista, por ter a chance de enfrentar equipes como: Palmeiras, Fluminense, Goiás, Sport Recife, entre outros. No geral, são 16 estados classificados.

A equipe de Cachoeiro viaja no dia 6 de abril e permanece no Paraná até o dia 12 do mesmo mês. Contudo, o custo da viagem é alto, por incluir locomoção, hospedagem, alimentação e taxas, girando em torno de R$ 60 mil. Assim, a escolinha abriu uma Vakinha online, com intuito de arrecadar o valor para essa oportunidade única na vida das crianças.

