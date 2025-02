Gauchão: saiba onde assistir Grêmio e Pelotas ao vivo

Grêmio e Pelotas abrem a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho, nesta terça-feira (11). A partida será realizada na Arena, em Porto Alegre, às 21h30. Mas, afinal, onde assistir Grêmio e Pelotas ao vivo?

Quem quiser acompanhar o jogo, a transmissão será pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Tricolor Gaúcho está há duas rodadas sem vencer no Gauchão. Apesar disso, o Grêmio continua liderando o Grupo A, com 11 pontos.

Por outro lado, o Pelotas está em último no Grupo B, com seis pontos.

