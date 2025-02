Girona x Las Palmas ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (3), às 17 (horário de Brasília), Girona e Las Palmas se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada da La Liga. Porém, onde assistir Girona x Las Palmas ao vivo?

A partida, que será realizada no Estadi Montilivi, em Girona, na Espanha, contará com transmissão do serviço de streaming Disney +.

Como chegam as equipes?

O Girona chega para o confronto após perder para o Arsenal por 2 a 1, em confronto válido pela 8ª e última rodada da Champions League. Aliás, o clube não conseguiu se classificar, ficando na 33ª colocação, com apenas 3 pontos conquistados. Já na La Liga, a equipe ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos.

Sobretudo, o Las Palmas vem de empate, por 1 a 1, com o Osasuna, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Atualmente, o clube ocupa a 15ª colocação da competição espanhola, com 23 pontos conquistados até o momento.

Prováveis escalações

Girona (Miguel Ángel Sánchez): Gazzaniga; Martínez, López, Juanpe, Blind; Martín, Herrera, Van de Beek; Asprilla, Gil e Ruiz.

Las Palmas (Diego Martinez): Cillessen; Pelmard, Suárez, McKenna, Mármol; Rodríguez, Muñoz, Moleiro; Januzaj, Sandro e Fábio Silva.

Ficha técnica de Girona x Las Palmas

Data: 3 de janeiro (segunda-feira)

3 de janeiro (segunda-feira) Hora: 17 (horário de Brasília)

17 (horário de Brasília) Local: Estadi Montilivi, em Girona, na Espanha

Estadi Montilivi, em Girona, na Espanha Onde assistir: Disney + (streaming)

