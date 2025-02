Governo anuncia Aquaviário e Linha Expressa Especial para o Carnaval

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (19), a operação montada para facilitar o deslocamento dos foliões no Carnaval de Vitória. Com o objetivo de oferecer alternativas ao uso do carro e garantir mais comodidade e segurança, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) lançam uma linha expressa especial.

Eles também reforçam a operação do Aquaviário durante as madrugadas desta sexta-feira (21) e do sábado (22). Esses dias coincidem com os desfiles das Escolas de Samba do Estado, no Sambão do Povo, em Vitória.

“O Carnaval do Brasil começa aqui no Espírito Santo. Neste ano vamos disponibilizar o Aquaviário 24 horas entre a Prainha e Praça do Papa nas noites de sexta-feira para sábado e de sábado para domingo. Também teremos ônibus ligando a Praça do Papa para o Sambão do Povo. Então você que é de Vila Velha pode deixar seu veículo na Prainha e vir de Aquaviário até o Sambão. Você que é de Vitória e Serra pode deixar seu veículo na Praça do Papa. Queremos dar mais conforto aos foliões e também gerar menos tumulto de veículos naquela região. Desejamos que o Carnaval seja de paz e muita diversão”, disse o governador.

A operação foi planejada para que os foliões possam deixar seus veículos na Prainha, em Vila Velha, ou na Praça do Papa, em Vitória, e utilizem o transporte coletivo até o Sambão do Povo. Durante esses dias, a linha 402 do sistema Aquaviário terá viagens extras ao longo de toda a noite. Ela ligará a Prainha à Praça do Papa. Do estacionamento da Praça do Papa sairá um ônibus da linha expressa especial de Carnaval, que seguirá direto para a Rodoviária de Vitória, nas proximidades do Sambão do Povo.

Esse ônibus realizará embarque e desembarque exclusivamente nos pontos estabelecidos: Praça do Papa e Rodoviária. Ele seguirá o valor padrão do Sistema Transcol, de R$ 4,90. O pagamento pode ser feito com o Cartão GV ou pelo aplicativo KIM.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, reforçou a importância da operação: “Nossa meta é oferecer alternativas seguras e organizadas para os foliões. Incentivamos que deixem o carro na Prainha ou na Praça do Papa. Ou peguem um táxi e transporte de aplicativo para utilizar o transporte público entre a Praça do Papa e o Sambão do Povo. Isso reduz a circulação de veículos na área do evento, melhora o fluxo de trânsito e proporciona uma experiência mais tranquila para todos.”