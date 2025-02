Governo do ES vê com preocupação tarifaço de Trump sobre aço do Brasil

“No Espírito Santo, nos preocupa a situação do aço, do café, das rochas ornamentais e da celulose. Somos um Estado com forte presença no comércio exterior e os Estados Unidos são um mercado muito importante para nós”.

As palavras são do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que destacou, em entrevista na manhã desta segunda-feira (10), a crescente preocupação com a situação do tarifaço de 25% sobre as importações de aço e alumínio anunciados pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

“Vejo com muita preocupação este novo ciclo do ambiente global em que os países, ao invés de se unirem e identificarem os problemas fazendo o comum, que é a diplomacia comercial, entrem em decisões unilaterais, que trazem sérias consequências. Além disso, vemos uma retomada de instintos nacionalistas de proteção dos mercados locais que, em princípio, não são bons para o país”, ressaltou.

“Essa decisão é ruim para o Brasil”, enfatizou, lembrando que o Espírito Santo é um grande exportador da commodity, com empresas como ArcelorMittal e Vale se destacando em solo capixaba.

O governo brasileiro ainda aguarda o governo dos Estados Unidos oficializarem a taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio para se manifestar sobre o tema, assim como anunciar medidas em resposta ao aumento dos custos para exportar esses produtos para o país da América do Norte.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad comentou, nesta segunda-feira (10), o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump. “O governo tomou a decisão de só se manifestar, oportunamente, com base em decisões concretas, e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. O governo vai aguardar a decisão oficialmente antes de fazer qualquer manifestação”, disse Haddad a jornalistas.