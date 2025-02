Governo, Senado e Câmara: o que vem por aí no cenário político do ES

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (Pode) anunciou que não disputará mais o cargo de deputado estadual, voltando seus olhos para uma candidatura federal. “Agora tenho que discutir com o povo, que é quem de fato vai dizer ou não se me quer em Brasília”. A declaração foi feita após a sessão de instalação da Sessão Legislativa 2025-2027, na tarde desta terça-feira (4).

Santos também falou sobre seu compromisso com o governador Renato Casagrande (PSB), que possivelmente deixará o governo no início do próximo ano para disputar uma vaga no Senado. Com a saída de Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) assumirá o Executivo e Santos expressou seu apoio caso ele venha candidato ao governo do Estado.

Respeito entre os Poderes

O discurso do governador Renato Casagrande, de Ricardo Ferraço e Marcelo Santos foram convergentes: todos falaram da necessidade de os Poderes constituídos trabalharem para o bem comum, mesmo tendo divergências entre si. “Nós contratamos a estabilidade política por mais dois anos. Com ela, teremos tempo para enfrentar os problemas reais do povo capixaba. As brigas políticas fazem com que o tempo seja administrado para aquilo que não é interesse da população capixaba”, disse Casagrande.

Dança das cadeiras

Enquanto as eleições não chegam, mudanças acontecem no Executivo. No final da tarde, o governador anunciou que o ex-prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (MDB), vai assumir a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce. “Agradeço a Ricardo Iannotti pelo papel fundamental na construção do acordo de Mariana. Ele seguirá contribuindo com nosso governo, na secretaria”, escreveu Casagrande nas redes sociais. Mais cedo, ele já havia confirmado o nome do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), como Secretário de Estado de Turismo, no lugar de Philipe Lemos.