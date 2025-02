Grave! Acidente deixa quatro pessoas feridas em Muniz Freire

Na madrugada desta deste domingo (2), por volta das 4h30, um carro capotou na Rodovia ES-181, que liga Muniz Freire ao distrito de Anutiba, em Alegre.

Segundo informações preliminares, quatro pessoas estavam no veículo e, todas elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por conta dos ferimentos.

Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, e também, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Mais informações em instantes!

