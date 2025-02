Grave acidente deixa uma vítima fatal na BR-262 em Domingos Martins

Uma pessoa morreu após se envolver em um grave acidente, na tarde da última segunda-feira (17), na BR-262, em Domingos Martins.

Segundo informações, um carro de passeio colidiu de frente com uma carreta na altura de Pedra Azul. O motorista do veículo menor ficou preso nas ferragens devido ao impacto da batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e veio a óbito. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi divulgado.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e encaminhou o corpo da vítima à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.

Leia também: VÍDEO | Homem é brutalmente assassinado em Conceição do Castelo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui