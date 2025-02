VÍDEO | Homem é brutalmente assassinado em Conceição do Castelo

Um homem foi assassinado no bairro Nicolau de Vargas, em Conceição do Castelo, na manhã desta terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão; entretanto, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída com vários ferimentos pelo corpo.

Segundo informações preliminares, a vítima foi agredida por quatro homens com pedras, pedaços de pau, capacete e um cano plástico. Após a agressão, os suspeitos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu e veio a óbito.

Durante a ocorrência, populares informaram aos militares que outro homem havia sido agredido e socorrido por populares para o hospital municipal.

Os policiais foram ao hospital, porém a vítima estava em atendimento e seria transferida para Vitória, impossibilitando a coleta de informações sobre o fato.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação; entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

Qualquer informação sobre a motivação e/ou autoria do crime pode ser repassada às autoridades de forma anônima através do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer região do Espírito Santo.

Vídeo: Redes Sociais

Leia também: Momentos de terror em Cachoeiro: filhos são feitos reféns pelo pai