Grávida de Taubaté choca ao revelar o que tinha na barriga

Depois de 13 anos , a Grávida de Taubaté , Maria Verônica Aparecida César Santos, finalmente contou o que realmente havia dentro de sua famosa barriga falsa. Em uma entrevista inédita, ela revelou detalhes surpreendentes sobre o caso que enganou o Brasil em 2012 . Além disso, seu marido, Kleber, também deu um raro depoimento sobre o assunto.

Na época, Maria Verônica apareceu em vários programas de TV dizendo que esperava quadrigêmeas . A história viralizou rápido, principalmente porque a barriga dela chamava atenção pelo tamanho fora do comum. Como a gravidez de quatro bebês é algo raro, muitas pessoas se sensibilizaram e começaram a fazer doações , desde fraldas até roupas para as supostas crianças.

Agora, depois de tanto tempo, Maria Verônica revelou que a barriga era feita de panos e, além disso, continha dois trabalhos espirituais feitos na seit4. Segundo ela, os objetos ficaram lá por um tempo, mas desapareceram. “Não tinha nada de silicone. Eram apenas panos e os trabalhos espirituais. Não tenho fotos porque tudo ficou lá na seit4. Quando voltei, estava só com a roupa do corpo e queimou o resto”, afirmou.

Enquanto Maria Verônica revelava detalhes sobre a barriga falsa, Kleber , seu marido, também decidiu falar sobre o caso. No entanto, ele evitou se aprofundar e apenas confirmar que a história teve um impacto muito grande na vida do casal. Ele não explicou se sabia ou não da farsa desde o começo.

Quando a verdade veio à tona, o Brasil inteiro ficou chocado. A descoberta gerou revolta porque muita gente ajudou Maria Verônica, acreditando que ela realmente desejava quatro bebês. Assim que foi desmascarada, ela sumiu da mídia e passou a viver longe dos holofotes.

Mesmo com essa nova entrevista, muitas pessoas ainda querem entender o que levou Maria Verônica a inventar a gravidez. Especialistas acreditam que a história pode estar relacionada a fatores psicológicos, mas a ex-Grávida de Taubaté nunca confirmou nada nesse sentido.

Com essas novas declarações, a curiosidade das pessoas sobre o caso aumentado novamente. No Google, o termo “Grávida de Taubaté” voltou a ser muito pesquisado, e muita gente quer relembrar como tudo aconteceu.

Desde que o escândalo veio à tona, Maria Verônica evitou aparições públicas. Ela preferiu seguir uma vida de forma discreta, sem dar entrevistas. No entanto, seu nome sempre volta a ser assunto, especialmente quando a história reaparece na internet.

Mesmo depois desta entrevista, ainda existem muitas dúvidas sobre o caso. Por que ela fez isso? Como ninguém descobriu antes? Seu marido realmente não sabia de nada? São perguntas que ainda permanecem sem uma resposta clara.

A Grávida de Taubaté entrou para a história como um dos maiores enganos da TV brasileira. Agora, 13 anos depois , suas novas revelações reacenderam o interesse pelo caso. Mesmo sem explicação definitiva, o episódio continua sendo um dos mais comentados quando se fala em farsas que viralizaram no país.

