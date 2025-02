Grêmio x Internacional AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro vai acontecer nesse sábado (8). Grêmio e Internacional se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, na casa do Imortal, na Arena, às 21h (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir Grêmio e Internacional ao vivo?

Os torcedores do Tricolor Gaúcho e do Colorado poderão assistir ao clássico pelo Premiere (pay-per-view), pelo Sportv (TV fechada) e pela RBS TV (canal de TV aberto com exclusividade para o Rio Grande do Sul).

Como chegam as equipes?

Para o Granal 444, o Grêmio chega como líder do Grupo A. Até momento, o time soma dez pontos em cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Por sua vez, o Colorado lidera o Grupo B com 13 pontos. O Internacional segue invicto no Campeonato Gaúcho, com quatro vitórias e um empate. Nos últimos três confrontos, o Colorado levou a melhor.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Internacional: Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Pablo; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Leia também: Semana do Cinema em Cachoeiro tem ingresso com preço baratinho