Groenlândia: Premiê da Dinamarca busca apoio após ameaças de Trump

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, insistiu nesta segunda-feira (3), que a Groenlândia não está à venda e pediu uma resposta firme de seus parceiros da União Europeia (UE) caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avance com sua ameaça de tomar o controle da ilha. “Nunca apoiarei a ideia de lutar contra aliados. Mas, é claro, se os EUA impuserem termos duros à Europa, precisamos de uma resposta coletiva e robusta”, disse.

A Groenlândia, que abriga uma grande base militar dos EUA, é um território autônomo da Dinamarca, um aliado de longa data dos americanos. No mês passado, Trump deixou aberta a possibilidade de o Exército dos EUA ser utilizado para garantir o controle da Groenlândia, bem como do Canal do Panamá. “Precisamos da Groenlândia por razões de segurança nacional”, afirmou o americano.

Ameaças de Trump

Frederiksen disse contar com “grande apoio” de seus parceiros da UE no princípio de que “todos devem respeitar a soberania de todos os Estados nacionais no mundo e que a Groenlândia, hoje, faz parte do Reino da Dinamarca. É parte do nosso território e não está à venda”. Ela reconheceu as preocupações dos EUA sobre a segurança na região do Ártico, onde Rússia e China têm se tornado cada vez mais atuantes.

“Concordo totalmente com os americanos que o Extremo Norte, a região do Ártico, está se tornando cada vez mais importante quando falamos de defesa, segurança e dissuasão”, afirmou Frederiksen, acrescentando que EUA e Dinamarca poderiam ter “presença mais forte” na Groenlândia, em termos de segurança.

“Eles já estão lá e podem ter mais possibilidades”, disse, destacando que a própria Dinamarca também pode “intensificar” sua presença militar. “Se isso for sobre garantir a segurança da nossa parte do mundo, podemos encontrar um caminho a seguir”, declarou. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo