Guaçuí anuncia reabertura de agências comunitárias

A Prefeitura de Guaçuí está trazendo de volta um serviço essencial para os moradores dos distritos. O prefeito Vagner Rodrigues e o secretário de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, Renan Leal, receberam a equipe dos Correios para alinhar a reabertura das agências comunitárias em São Pedro de Rates, São Tiago e São Miguel do Caparaó.

Essa iniciativa evita que os moradores precisem se deslocar até a sede do município para utilizar os serviços postais, garantindo mais comodidade, economia e qualidade de vida para todos.

A Prefeitura fornecerá espaço físico, mobiliário, funcionário e transporte dos malotes, garantindo que até o dia 31 de março todas as agências estejam em funcionamento.

Estiveram presentes na reunião Wallace Mathielo Altoe e Patricia Portela Machado Babiski, Coordenadores Regionais de Atendimento dos Correios, e Marcio de Abreu Cansado, Gerente de Atendimento dos Correios.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui