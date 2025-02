Guaçuí avança na segurança com o Projeto Rede de Comércio Protegido

A cidade de Guaçuí deu um passo importante para fortalecer a segurança e impulsionar o desenvolvimento econômico com a implementação do Projeto Rede de Comércio Protegido. Em reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2025, na Câmara Municipal, autoridades locais, comerciantes e representantes da segurança pública debateram os primeiros passos da iniciativa, que visa garantir maior proteção para os estabelecimentos comerciais e criar um ambiente mais seguro para consumidores e empreendedores.

Sistema colaborativo

O encontro reuniu lideranças como o vereador Admilsom Moreira, idealizador do projeto, o prefeito Vagner Pereira Rodrigues, o presidente da ACISG (Associação Comercial, Agronegócio, Indústria e de Serviços de Guaçuí), representantes da Polícia Militar e o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, John Kennedy Gomes. A iniciativa busca integrar comerciantes e forças de segurança em um sistema colaborativo para prevenção de crimes e proteção dos negócios locais.

Para o prefeito Vagner Rodrigues, a colaboração entre os setores público e privado é essencial para o sucesso da proposta. “Uma cidade segura é a base para o desenvolvimento econômico. Quando garantimos segurança, incentivamos novos investimentos e fortalecemos a confiança da população”, afirmou.

Desafio

O presidente da ACISG destacou que a segurança no comércio não é apenas um desafio, mas uma oportunidade para impulsionar a economia local. “Com a integração entre comerciantes e autoridades, aliada ao uso de tecnologia, podemos transformar Guaçuí em um referência em proteção e prosperidade”, declarou.

Entre as primeiras medidas do projeto estão a instalação de sistemas de monitoramento, a adoção de estratégias preventivas e o fortalecimento da comunicação entre lojistas e forças de segurança. Segundo o vereador Admilsom Moreira, a iniciativa trará reflexos diretos na qualidade de vida dos moradores. “Com mais segurança, as famílias poderão viver com mais tranquilidade e confiança em nossa cidade”, ressaltou.

Solução inovadora

A Rede de Comércio Protegido se apresenta como uma solução inovadora para tornar Guaçuí um modelo de segurança e desenvolvimento na região. Com a adesão de comerciantes e o apoio do poder público, a expectativa é que a cidade se torne um local ainda mais atrativo para investimentos e para a qualidade de vida de seus habitantes.

