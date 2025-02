Mutirão de limpeza atua no combate a dengue em Iconha

Para reforçar o combate à dengue, um mutirão de limpeza será realizado entre os dias 24 e 28 de fevereiro no município de Iconha. Durante esse período, de acordo com a administração municipal, um caminhão fará a coleta de materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.

A iniciativa visa reduzir os focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A população deve colaborar colocando os materiais a serem recolhidos em frente às residências nos dias determinados no cronograma abaixo.

Serão recolhidos objetos como pneus, garrafas, plásticos, latas e outros recipientes que possam armazenar água. No entanto, não serão aceitos madeiras, galhos, tábuas, restos de mato e grama.

A participação da comunidade é essencial para garantir a eficácia do mutirão. Autoridades reforçam a importância de manter quintais e terrenos limpos, evitando o acúmulo de água parada.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo mutirão. A colaboração de todos é essencial para evitar a propagação do mosquito e garantir a saúde da comunidade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui