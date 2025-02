Guaçuí realiza 1ª Conferência do Meio Ambiente nesta quarta-feira (12)

Nesta quarta-feira (12), Guaçuí sediará a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. Será um evento que promete mobilizar a sociedade na construção de propostas para enfrentar a emergência climática. A partir das 8h30, o plenário da Câmara Municipal será palco de debates fundamentais sobre a transformação ecológica e o futuro ambiental da região.

Nesse sentido, o encontro tem como tema central “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”. Contará com a presença de especialistas que abordarão quatro eixos temáticos essenciais. A programação inclui palestras sobre mitigação, adaptação e preparação para desastres, com Fabrício Dias Heitor. Haverá também discussões sobre justiça climática, com Alexandro Batista. Felipe Gomes abordará a transformação ecológica, e Anna Tristão discutirá governança e educação ambiental.

Além disso, os participantes poderão elaborar e votar propostas prioritárias para os desafios ambientais locais. Durante o evento, elegerão os delegados que representarão o município nas etapas posteriores do debate ambiental.

Dessa forma, a conferência se insere em um contexto global de urgência climática e busca incentivar a participação ativa da sociedade na formulação de soluções sustentáveis. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma Brasil Participativo.

Os organizadores reforçam a importância da presença de toda a comunidade para um debate amplo e construtivo sobre o futuro ambiental de Guaçuí.