Guaçuí realiza primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada

A Prefeitura Municipal de Guaçuí deu início a uma nova abordagem para a segurança do município com a realização da primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). O encontro reuniu representantes das forças de segurança, órgãos públicos e demais entidades. Eles definiram diretrizes e fortaleceram o trabalho conjunto no combate à criminalidade. Além disso, discutiram a prevenção de situações que afetam a comunidade.

A iniciativa tem como objetivo aprimorar a coordenação entre os setores responsáveis, permitindo maior troca de informações e planejamento estratégico. A segurança da população exige ações organizadas e eficazes, e a integração entre os órgãos é fundamental para garantir resultados positivos.

A Prefeitura Municipal de Guaçuí continuará investindo em soluções que promovam mais tranquilidade para os cidadãos. Eles irão reforçar parcerias e buscar medidas. Essas ações tornarão o município um lugar mais seguro para todos. Essa reunião representa apenas o começo de um esforço contínuo para melhorar a qualidade de vida na cidade.