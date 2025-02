Guaçuí reúne produtores rurais para pré-lançamento da Portaria Reflorestar

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou na manhã desta sexta-feira (28), em parceria com a MV Engenharia, o pré-lançamento da Portaria Reflorestar. A iniciativa reforça o compromisso do município com a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável na região.

Preservação

O programa tem como principal objetivo promover a recuperação do ciclo hidrológico, por meio da preservação e recomposição da cobertura florestal, além de incentivar práticas de uso sustentável do solo. A ação também busca gerar novas oportunidades de renda para produtores rurais, aliando preservação e desenvolvimento econômico no campo.

Durante o encontro, especialistas apresentaram os benefícios do projeto, ressaltando o papel da recuperação de áreas degradadas na melhoria da qualidade da água, no equilíbrio climático e na preservação da biodiversidade. Os produtores também conheceram os incentivos oferecidos pelo programa, voltados para apoiar a adoção de práticas sustentáveis e aumentar a produtividade de forma responsável.

Autoridades presentes

O evento contou com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, do prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, além de secretários municipais e produtores rurais de diversos municípios da região do Caparaó.

Em seu discurso, Felipe Rigoni destacou os investimentos do governo do Estado no programa Reflorestar e em outras iniciativas ambientais, reafirmando o compromisso com Guaçuí e com todo o Caparaó.

“Estamos aqui para proteger o meio ambiente, sim, mas de um jeito que dialogue com quem cuida da terra e que gere oportunidades reais para os produtores rurais do Espírito Santo. Contem conosco, vamos em frente”, afirmou o secretário.

Parceria forte

O prefeito Vagner Rodrigues também ressaltou a importância do projeto para o município, destacando os benefícios ambientais e econômicos da iniciativa.

“É uma honra participar deste pré-lançamento da Portaria Reflorestar, um projeto que promove a restauração do ciclo hidrológico e incentiva a conservação da cobertura florestal. Além disso, gera renda e oportunidades para nossos produtores, valorizando práticas sustentáveis. Seguimos firmes no propósito de aliar desenvolvimento e preservação ambiental, garantindo um futuro melhor para Guaçuí”, afirmou o prefeito.

O programa Reflorestar é uma das principais ações ambientais em andamento no Espírito Santo, e seu fortalecimento reforça o protagonismo de Guaçuí nas políticas de preservação e sustentabilidade da região.

