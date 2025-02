Estudantes de Biotecnologia Ambiental da UFES visitam BRK em Cachoeiro

No último dia 25 de fevereiro, a BRK em Cachoeiro de Itapemirim recebeu os estudantes da UFES de Alegre, para visitar suas instalações. A ação faz parte do Programa Portas Abertas, uma iniciativa da BRK que visa contribuir para a construção da cultura do saneamento nos municípios atendidos pela empresa.

Voltado às instituições de ensino, associações de moradores e aos mais diversos representantes da comunidade cachoeirense, o programa busca aproximar as pessoas dos serviços realizados pela concessionária e, acima de tudo, fazer o público perceber sua responsabilidade na preservação dos recursos hídricos.

O grupo de 27 estudantes de Biotecnologia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, de Alegre, teve a oportunidade de conhecer as instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA), todas as etapas do processo de tratamento e o Centro de Controle Operacional (CCO).

“A visita técnica dos alunos de Biotecnologia Ambiental foi fundamental para ampliar o conhecimento prático, abrangendo desde a captação da água até sua chegada aos imóveis para consumo. Essa iniciativa, aliada ao aprendizado teórico do curso, é essencial para que os futuros profissionais compreendam de forma integral o processo de distribuição de água”, destaca Tatiane Sanches Soares, professora do curso de Biotecnologia Ambiental da UFES de Alegre.

Milena Camporez Debona, analista de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, destacou o interesse dos alunos em conhecer os processos da empresa e o dia a dia da operação para monitorar o tratamento e distribuição de água na cidade. “Com a visita técnica foi possível apresentar como a BRK atua para levar água de qualidade à população e todo o compromisso da concessionária com a segurança de suas operações”, afirmou Milena.

O Programa Portas Abertas cumpre o objetivo de disseminar a cultura do saneamento e será realizado durante todo o ano. Os agendamentos por parte de instituições de ensino e empresas podem ser feitos por meio do e-mail [email protected] ou telefone (28) 99989-7722.

Leia também: Estudantes de Afonso Cláudio recriam obras de Tarsila do Amaral