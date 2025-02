Homem atira na ex-esposa e tenta contra a própria vida em cidade do ES

Uma mulher de 47 anos foi vítima de uma tentativa de suicídio na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de feminicídio. No local do crime, a vítima já estava recebendo os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante a ocorrência, a equipe foi informada de que o suspeito de cometer o crime havia tentado contra a própria vida dentro de um veículo em outro bairro. Os militares se deslocaram até o local, mas o sobrinho do rapaz já estava levando o tio para o hospital da região.

A Polícia Militar apreendeu a arma utilizada, um revólver calibre 32.

A Polícia Civil, informou por meio de nota, que a ocorrência está em andamento na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Somente após a conclusão das oitivas será possível obter mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.