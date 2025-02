Homem com mandado aberto é preso na zona rural de Atílio Vivácqua

Nesta terça-feira (11), por volta das 16h59, policiais militares se deslocaram até a Rodovia ES-289, em Córrego da Fama, na zona rural de Atílio Vivácqua, para abordar um homem que estava com mandado de prisão em aberto.

Chegando ao local, os militares conseguiram contato com indivíduo, que não estava em posse de seus documentos pessoais, contudo, se identificou aos policiais, informando seu nome completo, nome da mãe, data de nascimento e endereço. Todas as informações constavam no mandado de prisão.

Após confirmar no sistema e com o operador diurno do Ciodes, foi confirmado que o suspeito era o homem com mandado de prisão em aberto. Assim, o indivíduo foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

