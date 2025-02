Suspeito invade casa e tenta estuprar vítima em Mimoso do Sul; entenda

Na madrugada desta quarta-feira (12), por volta das 1h40, policiais militares foram acionados para se deslocaram até a rua Colina Arariboia, no Centro, em Mimoso do Sul, para atender uma ocorrência de tentativa de estrupo.

Chegando ao local, os militares fizeram contato com a vítima, uma mulher de 18 anos, que relatou aos policiais que um homem teria invadido sua casa e apontado uma arma de fogo para sua cabeça, enquanto passava a mão em suas parte íntimas. A mulher relatou também que o indivíduo estava portando uma faca e realizando ameaças de morte a todo momento.

Assim, a vítima começou a gritar por socorro, momento em que o suspeito pulou a varando da casa, fugindo do local e tomando um destino desconhecido. Segundo a Polícia Militar, foi constatado que o homem já possui histórico criminal.

Os militares realizaram patrulhamento, com intuito de encontrar o indivíduo, porém, o homem não não foi localizado.

