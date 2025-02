Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Mimoso do Sul

Nesta terça-feira (4), por volta das 16h50, policiais militares realizavam patrulhamento na cidade de Mimoso do Sul, quando a guarnição recebeu uma denuncia, sobre um indivíduo que estaria com mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo as informações recebidas pela PM, o homem estaria escondido na casa de sua mãe, no bairro Vista Alegre, em Mimoso e, ainda estaria realizando tráfico de drogas no bairro. A residência em que o indivíduo estava, é conhecido pela Polícia Militar pelo intenso tráfico de drogas na cidade.

Chegando ao local, os militares visualizaram um indivíduo com as características do suspeito, pulando o muro da residência em questão, em direção a casa vizinha. O homem foi alcançado pelos policiais, que realizaram uma abordagem, onde nada de ilícito foi encontrado.

Assim, o indivíduo foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e entregue para a autoridade competente, onde serão tomadas as providências cabíveis.

