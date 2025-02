Idoso é preso por porte ilegal de armas em cidade do Sul do ES

Um idoso de 83 anos foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na última segunda-feira (3), na localidade de Paraíso, em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe se dirigiu à residência do suspeito após uma denúncia anônima. De posse do endereço, os policiais foram até o local e encontraram duas espingardas.

O homem foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante; entretanto, foi liberado para responder em liberdade após pagar fiança.

