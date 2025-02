Homem com mandado em aberto é preso em Muqui; entenda o caso

Nesta quarta-feira (13), por volta das 16h30, policiais militares receberam a informação de que um homem, que estava com mandado de prisão em aberto, estava transitando pelo município de Muqui.

Assim, os policiais intensificaram o patrulhamento na área comercial da cidade, com intuito de localizar o indivíduo. O homem foi localizado no bairro São Pedro, ao lado de uma oficina e, após consulta no sistema, os militares confirmaram que o indivíduo era quem eles estavam procurando.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o indivíduo para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi entregue para a autoridade competente.

