Motorista fica ferido após caminhão pegar fogo em rodovia no Sul do ES

Um caminhão foi tomado por chamas, na tarde da última quarta-feira (12), na ES-291, em Mimoso do Sul. O motorista sofreu queimaduras pelo corpo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista contou que percebeu a presença de fumaça no veículo instantes antes das chamas tomarem toda a cabine, que foi completamente incinerada.

A PM informou que foi até o local atender a ocorrência, entretanto o Corpo de Bombeiros já havia controlado o fogo.

O condutor do veículo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, com queimaduras no rosto e braços.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

Leia também: Operação conjunta combate o tráfico de drogas em cidades do Sul do ES