Homem é assassinado a tiros em casa e esposa é presa em seguida no ES

Um homem de 20 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na noite do último domingo (9). A esposa da vítima foi presa após acionar os militares.

De acordo com informações da Polícia Militar, a esposa relatou aos militares que três homens encapuzados entraram na residência e subiram para o segundo andar, onde atiraram contra a vítima. Ao ouvir os disparos, ela se escondeu em outro quarto com a filha pequena.

Durante a abordagem sobre o assassinato, os militares encontraram na residência materiais para embalo de entorpecentes, R$ 540 em espécie, 26 munições de calibre 9mm, 39 pinos de cocaína, uma pedra grande de crack e 657 gramas de cocaína.

A mulher foi conduzida à 2ª Regional de Vila Velha por suspeita de tráfico de drogas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

