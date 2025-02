Homem é assassinado dentro de casa em cidade do ES

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Novo Horizonte, em Colatina.

De acordo com a Polícia Militar, assim que foram acionados, a equipe se deslocou até a residência. No local, os militares encontraram a vítima caída no interior da casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Colatina.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.

