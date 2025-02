Homem é baleado por conta de desavença antiga em Alegre; entenda

Nesta sexta-feira (31), por volta das 19h50, policiais militares do 3ª Batalhão prosseguiram até a rua José Luiz Clemente, no bairro Clério Moulim, em Alegre, para verificarem um informação sobre diversos disparos de arma de fogo.

Chegando ao local, os policiais entraram em contato com testemunhas. Populares informaram que o fato teria acontecido na frente de um bar, quando um homem efetuou cinco disparos contra outro homem, de 53 anos. A vítima foi socorrida para um hospital de Alegre.

O homem foi atingido no rosto e no ombro esquerdo e, a motivação do disparos, segundo o relato da vítima, teria sido uma desavença antiga entre os dois. Assim, os policiais intensificaram o patrulhamento na região, quando avistaram o suspeito no bairro Prainha, onde o mesmo fugiu em direção a um pasto. A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento a pé, contudo, o indivíduo não foi localizado.

Segundo o Secretário de Saúde de Alegre, o estado de saúde da vítima é estável, porém, o homem teve que ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.

