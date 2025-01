Após denúncia, policiais encontram drogas em casa abandonada no ES

O Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí recebeu uma denúncia, na tarde desta sexta-feira (31), sobre a existência de drogas dentro de uma residência localizada no centro de Divino de São Lourenço.

O material pertencia a uma mulher de 29 anos, que foi presa nesta quinta-feira (30), na cidade de Ibitirama. Ela foi detida, acusada de estar com um veículo supostamente clonado enquanto portava entorpecentes.

Com base nas informações, policiais civis se deslocaram até o endereço indicado e encontraram uma sacola contendo aproximadamente 155 gramas de maconha, além de materiais utilizados para embalar drogas.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Guaçuí, onde será instaurado um inquérito policial para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no caso.

A Polícia Civil está investigando o caso e reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo Disque-Denúncia 181.

