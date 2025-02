Homem é detido e arma apreendida durante operação em Guaçuí

Na manhã desta quarta-feira (19), policiais militares do 3º Batalhão, em apoio a Polícia Civil (PC) de Guaçuí, detiveram um homem e apreenderam uma arma de fogo durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no município.

A operação foi realizada em um acampamento de ciganos, no bairro João Ferraz de Araújo, após denúncias sobre disparos de arma de fogo. Durante as buscas, uma espingarda calibre 12 foi localizada dentro de uma mesa de sinuca.

O responsável pelo acampamento recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Guaçuí.

Leia também: Idoso embriagado é preso após invadir casa e atropelar crianças no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui