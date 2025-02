Idoso embriagado é preso após invadir casa e atropelar crianças no ES

Duas crianças, de 10 e 12 anos, foram atropeladas no bairro Marcilio de Noronha, em Viana, após um motorista embriagado invadir a calçada onde estavam sentadas, no último domingo (16).

A Polícia Militar informou que o motorista, um idoso de 72 anos, apresentava sinais de ingestão de bebida alcóolica, além de alteração de capacidade psicomotora como, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada desordem nas vestes, sonolência e soluços.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e prestou atendimento pré-hospitalar às vítimas do atropelamento e as socorreu ao Hospital Milena Gottardi, em Vitória.

O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (2x) e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Leia também: Homem é baleado em ponto de ônibus em cidade do Espírito Santo