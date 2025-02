Homem é preso após roubar azeite em supermercado de Cachoeiro

Um homem foi preso após ser flagrado furtando três garrafaas de azeite dentro de um supermercado localizado no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última sexta-feira (14).

O proprietário do estabelecimento pediu ajuda na base da Guarda Municipal e informou que o suspeito estava imobilizado pelos funcionários do supermercado.

Os agentes se deslocaram até local e confirmaram a denúncia de furto. O suspeito foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou a disposição da justiça.

