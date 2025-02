Funcionário ameaça envenenar policiais após pedido em lanchonete no ES

Um vídeo viralizou nas redes sociais depois que um funcionário de uma lanchonete em Vitória grava um story ameaçando colocar veneno no lanche ao notar que o pedido era para policiais.

Devido à grande proporção que o caso ganhou no estado e à revolta entre os internautas, o funcionário veio a público para se retratar e afirmar que o episódio não passou de uma brincadeira, sendo seu erro ter exposto o nome do estabelecimento.

Entretanto, a lanchonete informou aos seguidores e clientes que não compactua com a atitude do rapaz e esclareceu que ele não faz mais parte do quadro de funcionários.

Veja as imagens:

Vídeo: Redes sociais

